Star Wars, la saga perde fascino ma trova le origini

Giovedì 17 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

CANNES Il red carpet di Solo: A Star Wars Story di Ron Howard è stata senza dubbio il momento più spettacolare di un festival di Cannes povero di glamour come mai prima. Lo spin off dedicato alla giovinezza del mitico Han Solo, cui Harrison Ford consegnò l'aura leggendaria del mercenario sbruffone nella trilogia originale, risponde a molte domande dei fan della saga. Si scopre l'origine dell'amicizia con Chewbecca e il modo in cui è venuto in possesso del Millennium Falcon, ma il giovane Han interpretato da Alden Ehrenreich è lontano dal possedere il carisma del contrabbandiere galattico che conoscevamo, e l'intero film non sfiora l'epica della saga di Lucas. Girato in parte in Italia (tra le Dolomiti), Solo schiera nel cast Woody Harrelson, Emilia Clarke, Thandy Newton, Paul Bettany e Phoebe Waller-Bridge nei panni del personaggio più interessante seppur confinato in poche scene: un droide donna capace di sentimenti d'amore e di giustizia, una pasionaria di ferro e circuiti.(M.Gre.)