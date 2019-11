STANZE SEGRETE

Coltorti e i misteri

di Buscetta

Buscetta, Santo o Boss? di Vittorio Cielo diretto e interpretato da Ennio Coltorti, con Matteo Fasanella e le musiche di Nicola Alesini, in scena da oggi all'8 dicembre al Teatro Stanze Segrete.

Mentre emergono nuovi sconvolgenti sospetti sulle stragi Falcone e Borsellino, profetizzati prima di morire nel 2000 da Buscetta, Coltorti porta a teatro uno spettacolo verità, in cui lo spettatore è fisicamente portato nella sala confessioni del più grande pentito che la storia ricordi.

PICCOLO ELISEO



Serata Flaiano

ospite Vanzina

Terzo appuntamento del ciclo di Eliseo Cultura Risate a regola d'arte, a cura di Pierluigi Battista, dedicato al meglio della comicità italiana. Dopo quelle dedicate a Marenco e Fantozzi, arriva una Serata Flaiano lunedì 25 novembre alle ore 20, per sorridere, ridere e riflettere, con ironia e intelligenza. Se ne parlerà insieme a Enrico Vanzina.

Giovedì 21 Novembre 2019, 05:01

