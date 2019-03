«Stanno arrivando...presto sulle nostre strade +BusXRoma». Lo scrive su Facebook il sindaco di Roma Virginia Raggi. «Quelli che vedete - prosegue Raggi che ha postato anche un video - sono alcuni dei 70 autobus che abbiamo preso a noleggio in attesa dell'arrivo dei 227 acquistati con il bando di gara Consip. Nelle scorse settimane sono già arrivati 38 bus a noleggio. In questo modo abbiamo migliorato sia il collegamento con le aree ospedaliere del Sant'Andrea, del San Camillo e dell'ospedale pediatrico Bambin Gesù; che quello tra le zone più periferiche e il centro della nostra città».

A far eco alla sindaca ci ha pensato il Codacons: «È semplicemente paradossale che il Comune di Roma si dedichi ai bus a guida autonoma invece di investire tempo e risorse per far funzionare quelli attualmente in circolazione nella capitale. Non si capisce perchè l'amministrazione si preoccupi degli autobus a guida autonoma - per i quali manca ancora una apposita normativa - quando i mezzi pubblici che circolano nella capitale registrano problemi di ogni tipo - ha continuato Rienzi -. Farebbe bene il Comune a far funzionare i bus tradizionali, che ancora oggi vanno a fuoco e sono sporchi, sovraffollati e costantemente in ritardo, perché un trasporto pubblico efficiente a Roma sarebbe la vera innovazione e una rivoluzione realmente utile per i cittadini».

