STANGATO IL CLAN

Antonio Casamonica è stato condannato a 7 anni di reclusione per violenza privata e lesioni aggravate dal metodo mafioso per il raid al Roxy Bar in via Salvatore Barzilai, zona Romanina, il primo aprile dello scorso anno. È quanto stabilito ieri dai giudici della sesta sezione penale del tribunale di Roma.

Ad ottobre dello scorso anno tre componenti della famiglia Di Silvio erano già stati condannati per lo stesso episodio con rito abbreviato e, anche in quella circostanza, era stata attribuita l'aggravante del metodo mafioso. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, Antonio Casamonica - 26 anni e all'attivo condanne per estorsione e falso, più un processo per evasione - insieme ai cugini Alfredo e Cristian Di Silvio sarebbero entrati nel locale, il giorno di Pasqua, pretendendo di passare avanti ad altri clienti. Volano i primi insulti contro il proprietario, i clienti terrorizzati non reagiscono. Tutti tranne Simona Rossi, giovane disabile che non ci sta e, senza paura, accorre in difesa del proprietario dicendo: «Andate da un'altra parte se non vi piace qui».

Un affronto troppo grande per i malviventi, che reagiscono con violenza, prendendola a calci nel petto e picchiandola ferocemente con una cintura, prima di abbandonare il bar intimando di non chiamare la polizia per evitare ritorsioni. Mezz'ora dopo Casamonica e Di Silvio ritornano al Roxy Bar per devastare il locale, lasciando a terra con il volto coperto di sangue anche il barista un cittadino della Romania di 39 anni- e per rivendicare il controllo del territorio nelle vicinanze delle roccaforti del clan. Durante la lettura della sentenza i parenti di Antonio Casamonica hanno urlato ai giudici e al pm «Vergognatevi, siete schifosi, questa Italia fa schifo». Urla che poi sono proseguite anche nei corridoi del tribunale, con i parenti che hanno inveito contro i giornalisti presenti, insultandoli e minacciandoli: «Guai a voi se pubblicate le nostre foto».

A distanza di dieci mesi è arrivata la condanna. A Casamonica è stata imputata anche l'interdizione perpetua dai pubblici uffici: al termine della pena inoltre dovrà scontare anche tre anni di libertà vigilata e dovrà inoltre risarcire la donna picchiata nel bar con 60 mila euro e i due titolari del locale con 40 mila euro. Stabilito anche un risarcimento di 5 mila euro per la Regione Lazio e 20 mila euro per le altre parti civili. Giustizia è fatta, ha commentato sulla sua pagina Facebook il sindaco Virginia Raggi.

