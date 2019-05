Stangata Ue sull'Italia: non crescete più

Nuova sforbiciata al Pil italiano, che quest'anno cresce di appena lo 0,1%: l'occupazione tira il freno a mano, il debito è in aumento e il deficit nel 2020 sforerà il 3% senza i 25 miliardi dell'aumento dell'Iva o misure equivalenti.

Nelle nuove previsioni economiche della Commissione europea l'Italia finisce in fondo a diverse classifiche dei Paesi Ue: è l'ultima per crescita, occupazione e anche per gli investimenti. Un quadro che pesa sui conti pubblici e spinge Bruxelles ad avviare di nuovo l'iter formale di valutazione delle finanze che comincerà con un nuovo rapporto sul debito a inizio giugno. E potrebbe portare all'apertura di quella procedura già scampata a dicembre. Una lettura che non piace al governo. Il premier Giuseppe Conte respinge la visione della Commissione e definisce «ingenerose» le stime, che non vedono l'impatto delle misure del Governo: un atteggiamento «pregiudizialmente negativo da parte della Commissione». Mentre per il ministro dell'economia Giovanni Tria non c'è alcuna sorpresa, perché corrispondono a quelle del Def. Dopo la drastica revisione del Pil 2019 già fatta a febbraio, tagliandolo di un punto percentuale a 0,2%, la Ue abbassa ancora la stima a 0,1%. «Non è recessione ma una »ripresa tenue« che, sommata all' »allentamento di bilancio«, pesa come un macigno sul debito che schizza a 133,7% quest'anno e 135,2% il prossimo. Stesso impatto negativo sul deficit: sale a 2,5% nel 2019 e addirittura a 3,5% nel 2020 se non si attiveranno le clausole di salvaguardia, cioè l'aumento dell'Iva. Il vicepremier Matteo Salvini non si allarma: »Alcune iniziative del governo potranno essere operative solo a luglio o ad agosto, è chiaro che ora non si sentono«. Per Bruxelles, però, »la crescita dell'occupazione si arresterà nel 2019». (M.Lan.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA