STANGATA SULLA SOSTA

Lorena LoiaconoLa stangata per i romani arriva ovunque, anche sotto casa: i residenti del Centro, infatti, dovranno pagare per parcheggiare nelle strisce blu. Ma i cittadini insorgono e il Pd del municipio 1 fa fronte comune e assicura: fermiamo tutto. Una rivoluzione in piena regola, quella anticipata da Laura Bogliolo e Fabio Rossi sul Messaggero di ieri, che prevede il pagamento della sosta tariffaria anche per chi abita nell'area interessata dai parcheggi blu. I residenti, insomma, dovranno pagare per lasciare l'auto sotto casa. La novità, che dovrebbe partire il prossimo anno, sarà sperimentata nel municipio 2, durante le festività natalizie.Si parte quindi da viale Libia e viale Eritrea per arrivare poi in Prati, nel quartiere Nomentano, all'Appio, all'Esquilino, in viale Trastevere, su viale Regina Margherita, viale Parioli e all'Eur su viale Europa.L'obiettivo? «In questo modo ha spiegato Enrico Stèfano, presidente della Commissione Mobilità - vogliamo garantire una maggiore rotazione nei parcheggi». Ma per i residenti si tratta di una stangata inaccettabile: «Adottiamo una linea comune - spiega Marco Cappa, segretario Pd del municipio 1 - per agire con tutti gli strumenti possibili per evitare questo ulteriore schiaffo ai residenti che tutti i giorni si trovano ad affrontare le difficoltà innegabili del traffico in Centro, senza un adeguato servizio di trasporto pubblico. Il Campidoglio si deve ricordare che questi cittadini hanno già l'addizionale Irpef più alto d'Italia. Sarebbe questo il piano strategico per la mobilità? Fa sorridere, si dedicassero alla manutenzione delle strade e alla cura degli alberi. Sembra quasi una vessazione verso il municipio 1 che al referendum per l'Atac ha votato con l'85% di sì al primo quesito, con oltre il 20% di partecipazione».In prima linea anche la presidente del municipio 1, Sabrina Alfonsi. Per domani alle 18 è prevista una riunione, aperta a tutti, presso la sezione storica del Pd di Prati, in via Giannone, per la raccolta di firme contro le strisce blu per i residenti.