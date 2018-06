Stallone indagato per reati sessuali

Venerdì 15 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Sylvester Stallone, uno dei divi di Hollywood coinvolti dallo scandalo delle molestie, è sotto indagine con l'accusa di aver compiuto reati sessuali. L'ufficio del procuratore distrettuale di Los Angeles - secondo quanto riportano i media Usa - sta indagando in particolare un caso sottoposto alla sua attenzione dal dipartimento di polizia di Santa Monica. Caso che riguarda una denuncia contro l'attore che risale al 2017. Il presunto reato sarebbe avvenuto negli anni 90. Stallone nega.Intanto un altro attore finito nella bufera per lo scandalo-molestie, torna nelle sale: Kevin Spacey sarà in Billionaire Boys Club, un film che lo vede recitare con Ansel Elgort. Uscirà nelle sale Usa il 19 luglio, due anni e mezzo dopo la fine delle riprese. Space, che era stato cancellato da Tutti i soldi del mondo di Ridley Scott ed estromesso all'ultima stagione di House of Cards, appare nel trailer della pellicola appena uscito sul web.