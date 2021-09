Stalker denunciato e arrestato: perseguitava una sedicenne

Emilio Orlando

Si era invaghito di una sedicenne e aveva cominciato a perseguitarla. Continuamente, con comportamenti asfissianti nonostante il fatto che la relazione non veniva affatto approvata. Anzi, anche il familiari della ragazzina erano stati a loro volta presi di mira dagli atteggiamenti persecutori del ventenne.

Ma l'incubo per la vittima minorenne e i suoi genitori è finito dopo la richiesta di aiuto alla centrale operativa dei carabinieri di Palestrina da parte della madre.

La donna, nel corso della telefonata, aveva segnalato all'operatore che davanti casa c'era la presenza continua di un giovane che faceva la posta alla figlia da giorni e che quest'ultima non poteva più uscire di casa perché letteralmente terrorizzata.

Quando una pattuglia, della stazione di Poli è corsa in aiuto, ha trovato un romeno di 20 anni che alla loro vista è scappato in un terreno poco distante e si era nascosto in mezzo alle sterpaglie. Dopo un breve ricerca, lo stalker è stato bloccato e, durante l'identificazione, ha perfino ha dichiarato false generalità. Pertanto lo straniero è stato arrestato con le accuse di atti persecutori e falsa attestazione d'identità.

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Settembre 2021, 05:01

