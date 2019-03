«Stai zitta sporca negra» Pugni e calci all'immigrata

Luca Calboni

Insultata e picchiata perché di colore. Una giovane mamma di 32 anni è stata prima insultata e poi violentemente aggredita da un 44enne di nazionalità italiana.

Il motivo scatenante? Sembrerebbe che a far esplodere la violenza sia stato il camminare per la strada della donna di colore insieme ai suoi due figli, entrambi minorenni. L'aggressione razzista è avvenuta ieri, in pieno giorno a piazza Euclide, ai Parioli, quartiere ritenuto davvero signorile della Capitale.

L'immigrata stava camminando nella piazza, tenendo la figlia per mano e il figlio più piccolo sulle sue spalle. Tutto tranquillo, finché non è stata notata dal 44enne: prima l'ha insultata con frasi razziste poi, visto che la donna non aveva avuto alcuna reazione, l'uomo ha tentato di far inciampare e cadere per terra la mamma e il bambino che teneva sulle sue spalle. Uno sgambetto vero e proprio, che per fortuna non è riuscito a far cascare madre e figlio. Non contento, e probabilmente ancora più irritato dalla mitezza della donna, l'italiano ha iniziato a prenderla a calci sulle natiche e a colpirla al volto. Il tutto senza smettere di rivolgerle epiteti razzisti. Mentre la mamma non aveva avuto ancora nessuna reazione.

Su piazza Euclide però era presente anche un agente della polizia di Stato, cui non è passato inosservato il comportamento vessatorio messo in atto dal 44enne. Il poliziotto, fuori servizio, è intervenuto immobilizzando l'aggressore che, per tutta risposta, ha iniziato a provocarlo con aria di sfida, insultandolo.

Peccato che l'agente abbia allertato i colleghi del commissariato Villa Glori, che sono intervenuti sul posto: le forze dell'ordine prima hanno aiutato la donna e poi hanno preso in custodia l'aggressore, conducendolo in commissariato. Anche lì, il razzista ha continuato a sbeffeggiare e a provocare gli agenti.

Per questo l'uomo è stato denunciato all'autorità giudiziaria. Il 44enne dovrà rispondere di discriminazione razziale, oltraggio, violenza e minaccia a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità.

Non è la prima volta purtroppo che vengono registrati episodi di razzismo e xenofobia nei confronti delle minoranze etniche presenti a Roma e in Italia.

riproduzione riservata ®

