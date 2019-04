Stadio Roma, M5s alla prova dei numeri

C'è grande attesa per l'esito della commissione capitolina Sport, chiamata oggi ad esprimersi sullo Stadio della Roma a Tor di Valle. La riunione è stata convocata per esprimere un parere sulla proposta di iniziativa consiliare che prevede «l'annullamento in autotutela della dichiarazione di pubblico interesse» del progetto. L'atto, a firma dei consiglieri comunali Cristina Grancio (ex 5 Stelle passata al gruppo misto) e Stefano Fassina (gruppo Sinistra x Roma'), ha già ottenuto parere favorevole nel municipio IX, prima dalla commissione Urbanistica e poi dall'Aula, dove gran parte dei pentastellati si è astenuta. «Un segnale molto forte arrivato dal territorio più direttamente coinvolto da un progetto sbagliato, un segnale che ora non potrà essere ignorato dal Campidoglio», ha commentato Grancio. Consapevole anche lei che il via libera del municipio IX non è però vincolante per il Comune, chiamato a discutere in Aula la variante urbanistica per portare avanti il progetto. Il primo step per sondare realmente gli umori del Movimento in Campidoglio è previsto proprio questa mattina. (P. L. M.)

