Stadio Flaminio, parte la bonifica Frongia: «Potrebbe ospitare il rugby»

Dopo Campo Testaccio, è in arrivo la bonifica anche per lo Stadio Flaminio, struttura abbandonata da anni. Ad annunciare l'intervento è stato ieri l'assessore allo Sport di Roma Daniele Frongia: «Dopo la bonifica di Campo Testaccio che ci chiedevano i cittadini e che era di essenziale importanza anche per le scuole limitrofe, stiamo per portare la stessa operazione anche allo Stadio Flaminio nelle prossime settimane. Poi stiamo stringendo con il Coni e la Federazione Italiana Rugby», ha detto ai microfoni di Radio Radio. Tra le ipotesi in campo, il ritorno del rugby nell'impianto sportivo progettato da Nervi vicino ai Parioli.Alla sua riqualificazione il Campidoglio sta lavorando da circa due anni. E sono tre le direttrici: un progetto internazionale per uno studio di conservazione con il Dipartimento Ingegneria della Sapienza e la Pier Luigi Nervi Project Association; un progetto temporaneo che punta ad animare lo Stadio almeno nel suo perimetro e nelle curve; infine il piano definitivo che, vista l'incuria degli ultimi anni, necessita di un intervento molto consistente. A questo si sta lavorando insieme al Coni. (P. L. M.)