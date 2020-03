«Stabilizzazione possibile a metà aprile»

Paolo Travisi

Giovanni Sebastiani, matematico dell'Istituto per le Applicazioni del Calcolo del CNR, ha sviluppato dei modelli matematici per prevedere la diffusione di COVID-19 in Italia. Come funzionano?

«Usiamo due approcci matematici che usano i dati aggregati diffusi ogni giorno dalla Protezione Civile. Il primo approccio è statistico, usa dei modelli parametrici già applicati per definire altri fenomeni naturali. L'altro è il modello a compartimento che descrive il numero di oggetti presenti nel tempo».

I compartimenti sono le categorie prese in esame. Quali sono?

«Ci sono i soggetti suscettibili di essere infettati, cioè che non presentano ancora il Coronavirus nel corpo, gli infetti che svilupperanno la malattia. Poi i portatori sani, coloro che hanno il virus ma non svilupperanno sintomi tali da diagnosticare la malattia, i più pericolosi. Infine i malati, i guariti ed i morti».

Cosa avete compreso dai dati?

«Siamo nella fase iniziale di diminuzione del tasso di crescita del numero totale dei casi. È un piccolo ma progressivo decremento».

Questo su scala nazionale?

«No, la situazione non è ancora omogenea. Valgono per tutte le regioni, ad eccezione di Emilia-Romagna, Veneto, Piemonte, Toscana, Lazio e Sicilia. Siamo in una prima fase, compatibile con l'ipotesi che dipenda dalle restrizioni alla mobilità. Sul sito scienzainrete.it, ci sono tutti i grafici».

Cosa prevede nei prossimi giorni?

«Il tasso continuerà a calare pur continuando ad aumentare il numero totale dei contagiati. Le faccio un esempio. Immagini di stare in salita con la macchina, toglie il piede dall'acceleratore e l'auto prosegue a salire, ma la velocità diminuisce, fino a fermarsi».

Quando usciremo da questa emergenza?

«Bisogna sottolineare che le incertezze sono grandi, perché siamo nella fase iniziale e possiamo sbagliare tanto, ma tra il 25 marzo e la metà di aprile potrebbe verificarsi la stabilizzazione».

Cosa intende per stabilizzazione?

«Che il fenomeno non mostri grandi variazioni nel numero totale dei contagiati, quindi che il tasso di crescita sia zero o trascurabile, ma deve essere chiaro che il nostro comportamento non deve cambiare».

