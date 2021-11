Stabilimenti balneari, concessioni azzerate e nuove gare dal 2024

Stessa spiaggia, stesso bagnino (e gestore) addio: dal 1° gennaio 2024 il settore sarà aperto alle regole della concorrenza. Le attuali concessioni saranno azzerate ed assegnate ex novo tramite una gara. Alla quale, però, potranno partecipare anche i proprietari attuali.

Lo ha deciso ieri in adunanza plenaria il Consiglio di Stato, per consentire alla pubblica amministrazione di «intraprendere sin d'ora le operazioni funzionali all'indizione di procedure di gara», per «consentire a Governo e Parlamento di approvare doverosamente una normativa che possa finalmente disciplinare in conformità con l'ordinamento comunitario il rilascio delle concessioni demaniali». E solo per «evitare l'impatto sociale ed economico della decisione», le attuali concessioni demaniali marittime potranno continuare fino al 31 dicembre 2023. Dal giorno successivo «non ci sarà alcuna possibilità di proroga ulteriore, neanche per via legislativa, e il settore sarà comunque aperto alle regole della concorrenza».



