Squitieri, inedito d'autore

Stefania Cigarini

«Sono passati due anni ma, per me, è come se Pasquale non se ne fosse mai andato. Per questo intendo presentare, ogni volta mi venga data l'opportunità, quello che io considero il suo testamento spirituale, il suo ultimo film realizzato con grandi difficoltà e mai distribuito», così Ottavia Fusco Squitieri, compagna e musa del regista scomparso esattamente due anni fa. Il film è L'altro Adamo, che il regista scrisse addirittura nel 1974 e che - per la mancata distribuzione - rappresenta un prezioso inedito d'autore. La pellicola non si discosta dal cinema di denuncia che ha sempre caratterizzato la produzione - spesso scomoda - di Squitieri e descrivere le contraddizioni della razza umana.

Ne L'altro Adamo il protagonista chiede all'intelligenza artificiale del suo computer di realizzare un suo doppio che viva un breve spazio di vita reale, fatto di ideali, valori autentici e grandi passioni. Il computer lo accontenta e Adamo inizierà a vivere questa seconda vita, non priva di sorprese. Il film verrà presentato oggi, alle 16,20, in collaborazione con la Cineteca Nazionale e il Centro Sperimentale di Cinematografia. Saranno presenti gli interpreti Lino Capolicchio, Ottavia Fusco Squitieri, Marianna Jensen. Seguirà un incontro moderato da Claudio Siniscalchi.

