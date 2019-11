Squillo Atalanta: 2-0 alla Dinamo e resta in corsa

Massimo Sarti

MILANO - A San Siro prima storica vittoria in Champions League per l'Atalanta, che ha battuto meritatamente 2-0 la Dinamo Zagabria. Nerazzurri in vantaggio grazie a un rigore guadagnato e segnato (27') da Muriel, in un'azione in cui Gosens aveva colpito la traversa. Raddoppio (47') del Papu Gomez: grande azione personale e diagonale nell'angolino basso. Nell'altro match del gruppo C al Manchester City è bastato un 1-1 casalingo con lo Shakhtar Donetsk (56' Gundogan, 69' Solomon) per qualificarsi con il primo posto. Atalanta sempre ultima, ma ancora in corsa per gli ottavi: dovrà nell'ultima giornata battere lo Shakhtar in Ucraina e sperare che il City non perda a Zagabria. A rovinare la serata del Meazza ci sono stati tafferugli prima del match, con frange di tifosi della Dinamo che hanno cercato il contatto con gli atalantini.

Tra i vari episodi, si contano 12 (italiani e croati) tra contusi e feriti, seppur in maniera non grave.

Nel gruppo A una doppietta di Benzema non è bastata al Real Madrid per imporsi al Bernabeu sul Psg, risalito con le reti ravvicinate di Mbappé (81' ) e Sarabia (83'), entrato poco prima al posto di Icardi. Francesi aritmeticamente primi, blancos secondi e scesi in campo già certi del passaggio del turno per il precedente 1-1 tra Galatasaray e Genk, con i belgi che hanno chiuso in nove.

A proposito di rimonte, ne ha vissuta una clamorosa José Mourinho nel suo esordio in Champions al Tottenham. Sotto a Londra 0-2 dopo 19' con l'Olympiakos, ma capace di reagire e di imporsi 4-2 con doppietta di Kane e sigilli di Alli e Aurier. Spurs agli ottavi da secondi, perché a dominare il gruppo B è stato il Bayern Monaco, anche con lo 0-6 di Belgrado sulla Stella Rossa con poker di Lewandowski.

Mercoledì 27 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA