Squilli di tromba e rullo di tamburi. Domenica via Bertani si trasformerà in un Circo a cielo aperto con una carovana di artisti e saltimbanchi pronti a invadere allegramente la strada.Torna per il quindicesimo anno l'evento gratuito che coinvolge l'intero quartiere e festeggia l'arte, la musica, la creatività ma soprattutto i bambini. Con laboratori, giochi e spettacoli che avranno luogo nel corso della mattina e del primo pomeriggio. Tra i tanti, i Chien Barbu Mal Rasè, saltimbanchi e mega animali di cartapesta creati da Roberto Capone. O ancora truccabimbi e laboratori di pittura con i ragazzi della scuola di illustrazione. Verso sera, spazio alla musica e al divertimento degli adulti. Pronti dunque a vedere illustratori che inizieranno a dipingere in equilibrio su un filo. Oppure giocolieri che lanceranno in aria matite e pennelli. Patrocinato dal Primo Municipio, il Bertani Dai vede la partecipazione - coordinata dall'associazione B5 - di numerose organizzazioni e scuole, fra cui Officina B5, ABCinque, Karma Factory, SoulNest, Tic edizioni.Bertani Dai, domenica dalle 10 alle 22,30, via Bertani piazza San Cosimato. Info fb/bertani(F.Pic.)riproduzione riservata ®