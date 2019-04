Squadra acciaccata, ma torna Under

ROMA - Stanca, nervosa e soprattutto acciaccata. La Roma domani scenderà di nuovo in campo all'Olimpico contro la Fiorentina, ma i problemi di tenuta atletica per Ranieri non sono di certo passati come ha sottolineato il tecnico dopo la gara col Napoli. In difesa Marcano prenderà il posto dello squalificato Manolas mentre Under partirà dall'inizio due mesi e mezzo dopo l'ultima volta. Chance dal 1' pure per Kluivert mentre al centro potrebbe riposare (eufemismo) Nzonzi. Ieri in gruppo si è rivisto Lorenzo Pellegrini che sarà tra i convocati mentre De Rossi uscito acciaccato potrebbe partire in panchina. Più che gli infortuni a preoccupare Ranieri (che in caso di doppio ko con Fiorentina e Samp potrebbe anche presentare le dimissioni) è la tenuta atletica di una squadra cotta. Per questo potrebbe essere concesso spazio a giovani come Riccardi e Celar. Come riporta una statistica di ForzaRoma.info, infatti, la Roma è quindicesima in serie A per chilometri a partita e nei 150 migliori del campionato ci sono solo quattro romanisti. Nella Fiorentina ancora in dubbio Chiesa. (F.Bal.)

