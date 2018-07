Spuntano nuovi dubbi sulla morte di Barbieri

Lunedì 23 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco EspositoSi aspetta l'autopsia per chiarire i dubbi che ancora aleggiano intorno alla morte di Matteo Barbieri, il giovane ragazzo romano il cui corpo è stato ritrovato nel pomeriggio di venerdì sulla via Braccianese. Matteo era sparito da una decina di giorni e tutte le ricerche portate avanti dagli amici e dai parenti per trovarlo erano state vane.La sorte ha voluto che il corpo di Matteo, con ancora la sua moto accanto, fosse a pochi metri da un cartello con la sua foto, affisso su un albero proprio dai suoi amici. Il magistrato ancora non ha disposto la data dell'autopsia, anche se la famiglia vorrebbe che si tenesse il più presto possibile, magari già oggi stesso, per poter dare un ultimo saluto al ragazzo. La moto di Matteo non riporta alcun segno che possa far pensare ad un incidente, quindi anche le dinamiche dell'uscita di strada della moto non sono affatto chiare. C'è chi ipotizza che Matteo possa esser stato sbalzato fuori strada da una grossa radice di uno degli alberi della via Braccianese, ma per ora si tratta di semplici congetture.Nel quartiere in cui Matteo è cresciuto, la Balduina, non ci si rassegna alla tragica fine del ragazzo e in molti si chiedono come sia stato possibile che il corpo di Matteo fosse a pochi metri da dove i suoi amici lo avevano cercato. In molti, insomma, non sembrano dar troppo credito alla versione dell'incidente, dando vita anche a ipotesi alternative che si diffondono il passaparola di quartiere, ma che ad oggi non trovano ancora riscontri oggettivi nelle dichiarazioni degli inquirenti.