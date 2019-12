Spunta una villa romana nella riserva naturale della Marcigliana alle porte della città. E' databile al III secolo a.C. ed è rimasta in uso fino al V-VI d.C. La struttura, spiega una nota della soprintendenza, è stata rinvenuta durante le attività di archeologia preventiva della Soprintendenza speciale di Roma per i lavori di costruzione della nuova linea elettrica Roma nord-San Basilio condotti da Areti, società del gruppo Acea che si occupa della gestione e distribuzione della rete elettrica a Roma. Questo ritrovamento archeologico, aggiunge la presidente di Acea, Michaela Castelli, «è un esempio della peculiarità e dell'unicità di una città come Roma. Acea ne è consapevole e sente la responsabilità di operare in un territorio con un grande patrimonio archeologico. Per questo lavora in stretta collaborazione con le istituzioni culturali del territorio, in particolare con la Soprintendenza speciale di Roma archeologia belle arti e paesaggio, in un'ottica del rispetto dei luoghi e delle testimonianze della storia».

Martedì 3 Dicembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA