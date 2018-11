Spunta il magnate ceco Kretinsky interessato a rilevare la società

Martedì 6 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - È bastato un rumor per scatenare la fantasia dei tifosi. Le indiscrezioni sull'interessamento del magnate ceco Daniel Kretinsky a rilevare la quota di maggioranza dell'As Roma (rivelate dal Corriere della Sera e dalla Gazzetta dello Sport) non sono passate inosservate e ieri hanno invaso le bacheche social dei supporter giallorossi pronti ad accogliere il miliardario come avvenne senza successo con Kerimov nel 2004. Non si può ignorare d'altronde il patrimonio di Kretinsky, già co-proprietario dello Sparta Praga. Quarantatré anni è il milionario numero 924 nella classifica di Forbes con un patrimonio di 2,6 miliardi di euro. Possiede il gruppo energetico Eph con un utile netto di 800 milioni e già in estate provò ad acquistare il Milan senza successo. Per ora non si hanno conferme di un interessamento ufficiale per il dossier Roma in mano a Goldman Sachs, che però esiste e potrebbe tornare d'attualità in caso di naufragio del progetto stadio per le note vicende giudiziarie. Kretinsky potrebbe non essere il solo ad interessarsi all'affare. Altri rumors, infatti, parlano anche di una cordata italiana all'orizzonte. Il club non ha commentato ufficialmente la notizia e anche il titolo in Borsa ha vissuto un rialzo massimo dello 1,41%. (F. Bal.)riproduzione riservata ®