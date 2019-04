Spray al peperoncino e coltelli: 120 fermati e arrestati dieci ultrà bianconeri

Momenti di alta tensione, tentativi di contatto tra tifosi, dieci arresti e cariche della polizia. È questa la cronaca del prepartita di Ajax-Juve. Il primo bilancio è stato dato da Matteo Salvini, durante una diretta Facebook: «Centoventi tifosi juventini sono stati fermati ad Amsterdam perché avevano oggetti non esattamente appropriati per andare allo stadio», ha detto il ministro dell'Interno, invitando i sostenitori a «tenere la testa sulle spalle».

I tifosi della Juve arrestati sono stati trasferiti in autobus in un centro di detenzione Quindi rilasciati i 120 fermati e con foglio di via immediato per tutti. Secondo i media olandesi, il gruppo dei tifosi fermati era in possesso di fuochi d'artificio, manganelli, spray al peperoncino, un coltello e altri oggetti potenzialmente pericolosi. Per disperdere i tifosi dell'Ajax, concentrati nelle vicinanze della Johan Cruijff Arena, sono stati inoltre utilizzati gli idranti e mobilitati i reparti di polizia a cavallo. Il giorno prima, lunedì, una granata era stata trovata attaccata alla porta di una sede dei tifosi del Den Haag, storicamente gemellati con gli ultrà bianconeri. La firma, tre X dipinte con lo spray rosso, è riconducibile ai sostenitori dell'Ajax.(T.Orm.)

