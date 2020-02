Sportivi, allevatori, equituristi, addetti ai lavori, appassionati, famiglie, la manifestazione Cavalli a Roma - sotto l'egida di Veronafiera (che già organizza da 123 edizioni Fieracavalli) in collaborazione con Fiera di Roma - arriva e promette di stupire, già dai numeri: cento aziende espositrici e più di ottocento cavalli di trenta razze. Ricco il calendario di sport e competizione (pad. 3) con gare di salto ad ostacoli valevoli per la qualificazione alle fasi finali del Gran Premio Fieracavalli. Ed anche, una staffetta in maschera, la 6 barriere riservata ai cavalieri con il 2° grado (qualificanti per la stessa categoria dell'88° Csio Roma), il Gran Premio categoria a due manche 145/150. Il padiglione 6 sarà teatro delle competizioni western di Barrel Racing, Pole Bending e Gimkana Western. Tanti gli appuntamenti per i bimbi e le famiglie con asini, pony, fattorie didattiche e le esibizioni riservate a folklore e tradizione a cominciare dallo storico Carnevale Romano e dagli eventi dedicati al carnevale a cavallo. Il padiglione 7 sarà scenario dell'appuntamento serale con Cavalli in arena casting: una competizione che dà la possibilità a cavalieri non professionisti di mettersi in gioco, dimostrando le proprie abilità coreografiche in sella.

Ingresso EST, via A.G. Eiffel (traversa di via Portuense), fino a domenica, bigl. da 10 a 18 euro, abbonamento, riduzioni junior, info cavalliroma.it

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Febbraio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA