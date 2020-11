Sport e film pirata, oscurati 5mila siti

Nico Riva

Una Tempesta Perfetta si è abbattuta su una vasta rete di siti internet illegali e canali Telegram. L'operazione internazionale della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato che ha permesso di oscurare più di 5.500 siti di streaming si chiama infatti Perfect Storm, come il film del 2000 con George Clooney e Mark Wahlberg. Sono ventitré le persone indagate per aver, secondo le accuse, trasmesso in tutto il mondo contenuti protetti, dallo sport al cinema, dietro il pagamento di abbonamenti (anche con criptovalute). Il Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche della GdF ha bloccato tutto e confiscato oltre dieci milioni di euro. A rendere ancor più assurda la vicenda è il fatto che quindici degli indagati percepissero il reddito di cittadinanza, nonostante i grossi guadagni. I loro sogni di ricchezza si sono però infranti contro la legge. La realtà non solo supera la fantasia delle nostre serie tv, ma è anche decisamente più dura.



