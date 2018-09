SPORT CAPITALE

Martedì 18 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Paola Lo MeleDaniele Frongia, assessore allo sport. Partiamo dai problemi: Campo Testaccio è sempre più nel degrado.«Questa è una ferita nella città aperta da 12 anni. Ma vi dico subito che domani (oggi. ndr) partirà una maxi-bonifica per riportare il giusto decoro. Campo Testaccio è stato il primo stadio in cui giocava la Roma, che qualcuno poi ha cercato di trasformare in un'area parcheggi, fortunatamente senza riuscirci. Dopo la bonifica, attesissima dai cittadini, avvieremo una seconda fase in cui si recepiranno idee e progetti di squadre e comitati, per riportare l'area alla sua destinazione originaria, sportiva o prevalentemente sportiva».Vuol dire che tornerà ad essere un campo di calcio? In che tempi?«Per ora i soggetti che si sono fatti avanti per riqualificare l'area e poi gestirla sono tutte squadre di calcio. In base a quello che troveremo nel corso della bonifica, cercheremo di realizzare un progetto transitorio che renda anche solo parzialmente utilizzabile il campo, ma in sicurezza».Di recente si è tornati a parlare del no di Roma alle Olimpiadi. Per il futuro ci sono altri progetti?«Tanti progetti. Nel 2019, il 13 aprile, la seconda edizione della Formula E all'Eur. A breve inizieremo a lavorare anche alla Ryder Cup del 2022 che, sebbene si svolga in un Comune vicino, interesserà moltissimo Roma. Senza dimenticare la Uefa nel 2020».A che punto siete?«Si tratta del più grande evento sportivo ospitato da Italia 90 a oggi. Ci è stata assegnata la partita inaugurale per un totale di 4 partite. Sarà un mese di festa per Roma che tornerà sotto i riflettori del mondo. Dopo aver cercato invano un'interlocuzione con l'esecutivo Gentiloni sulla questione dei fondi, ora finalmente abbiamo un dialogo aperto con questo Governo da cui abbiamo riscontri positivi. C'è un gioco di squadra in cui non siamo soli, ma insieme a Governo, alla Figc, Coni e Regione».Ha parlato del nuovo Governo. Come sono i rapporti? Le priorità di Roma sono diventate gli sgomberi?«La nostra priorità è di riportare Roma al pari delle più importanti capitali europee. Per quanto riguarda le mie deleghe, l'interlocuzione con il Governo è molto positiva».Guarda mai con rammarico al suo passato da vicesindaco?«In quel momento ho fatto un passo indietro per consentire a tutta l'esperienza di proseguire. Non ho recriminazioni da fare».E lo Stadio della Roma si farà?«È un tema che sta seguendo la sindaca, che ha giustamente chiesto un approfondimento».La maratona di Roma è a rischio?«No, si correrà il 7 aprile 2019. Sono già aperte le preiscrizioni e Fidal si sta preparando per lavorare eventualmente all'organizzazione».riproduzione riservata ®