Spoleto, ispirazione oceanica

Tiziana Boldrini

Opera, musica, danza e teatro. Un quartetto di successo per la sessantaduesima edizione del Festival dei Due Mondi, la manifestazione che, da oggi al 14 luglio, con il suo claim - Ocean of inspirations - inonderà il centro di Spoleto, lo splendido borgo medievale in provincia di Perugia. Ad inaugurare il ricco calendario, alle 19.30, toccherà a Proserpine, l'opera lirica tratta dal dramma di Mary Shelley, con la firma della compositrice Silvia Colasanti. Sarà eccellente prologo, oggi e domani, a My french Valentino, con le coreografie di Valérie Lacaze, e alle antiche forme di teatro giapponese, con Takigi No, spettacolo alla magica luce delle torce. Oltre ai progetti teatrali ed artistici dell'Accademia Silvio D'Amico e de LaMaMa Umbria International e ai concerti di mezzogiorno e della sera, domani e domenica andrà in scena Berlin Kabarett e, domenica, il gala di danza con Eleonora Abbagnato, in compagnia di grandi stelle italiane attive all'estero. Info 0743776444, www.festivaldispoleto.com.

Venerdì 28 Giugno 2019, 05:01

