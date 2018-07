Spoleto, crocevia di arti

Venerdì 6 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Tiziana BoldriniLo scenario unico di Spoleto per la sessantunesima edizione del Festival dei Due Mondi che, da oggi al 15 luglio, replicherà nello scenario unico di Spoleto, tra edifici storici e monumenti di pregio. La rassegna sarà un maxi contenitore di eventi, nel quale convergeranno le migliori produzioni contemporanee di opera, musica, danza e teatro.A tagliare il nastro, questa sera, toccherà al Minotauro con l'Orchestra Giovanile Italiana, diretta da Jonathan Webb, e la musica di Silvia Colasanti, in programma insieme alla danza di Lucinda Childs: a portrait e al progetto European Young Academy. Domani, alla musica degli allievi dei conservatori italiani, protagonisti dei Concerti di mezzogiorno e della sera, si aggiungeranno Alessandro Baricco, in reading con Novecento, e il Decameron 2.0, in replica anche domenica, quando per il teatro andranno in scena La Mama Spoleto Open e Giudizio. Possibilità. Essere di Romeo Castellucci. Info 0743221689, www.festivaldispoleto.com.