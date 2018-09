Spike Lee beffa i razzisti

Venerdì 28 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Spike Lee è tornato. Dopo qualche recente film non troppo convincente il grande regista afroamericano di Fa' la cosa giusta dice con Blackkklansman una parola definitiva su questi tempi in cui il razzismo non è solo sdoganato, ma addirittura celebrato. La sua storia, ispirata alle vere vicende di Ron Stallworth, poliziotto di colore che nel 1978 si infiltrò nel Ku Klux Klan, trova un perfetto equilibrio tra qualità formale, potenza politica e intrattenimento.John David Washington (figlio d'arte di Denzel) e Adam Driver sono esilaranti nei panni della voce e del volto dell'agente Stallworth, che gioca(no) al gatto e la volpe con i suprematisti bianchi mettendoli in ridicolo e rendendo lampante nonostante tutto la loro pericolosità. In Blackkklansman Spike Lee riesce a racchiudere un'analisi politico-sociale che parte dalle radici razzismo negli Stati Uniti, passa per i difficili anni 70 e arriva fino ai nostri giorni, quelli di America first, Make America Great Again e dei fatti di Charlottesville, riflettendo (e divertendo) anche sulle insidie della retorica e della propaganda. (M. Gre)BLACKKKLANSMANdi Spike Lee