Cristina MontagnaroLa proposta di Salvini di multare chi acquista dai venditori ambulanti in spiaggia spacca i bagnanti romani. Abbiamo testato sulle spiagge di Ostia, Fregene e Maccarese il polso del popolo delle battigie romane per capire se il piano Spiagge sicure del ministro dell'Interno trova proseliti. E il risultato finale è una spaccatura netta tra favorevoli e contrari.«Multare chi acquista dai venditori ambulanti sulla spiaggia merce contraffatta non mi sembra corretto, si dovrebbero invece chiudere le fabbriche dei falsi o impedire che vengano importati, ma anche questo è praticamente impossibile. La sicurezza di cui ci si deve interessare non è certo questa». afferma Federico, uno studente che è ha scelto la sabbia dello stabilimento Alba chiara di Fregene per passare la domenica con la sua ragazza. Accanto a lui c'è Giovanni un imprenditore più adulto: «Sì io sono d'accordo, fanno bene a dare multe a chi acquista dai venditori ambulanti, perché è un provvedimento giusto nei confronti di chi ha un negozio, o è un piccolo artigiano ha una regolare licenza e paga le tasse».Sempre a Fregene Francesca, una mamma, che gioca con due bambini sotto l'ombrellone: «sS la prendono solo con le persone più deboli». Andando più avanti un ragazzo sulla trentina, Giorgio, con un gelato tra le mani chiede: «Ma e vera? Bisogna fermare chi alla base fornisce queste persone e non loro che si fanno con il peso chilometri, sotto il sole, anche con 40 gradi».Spostandoci sempre sul litorale laziale, ad Ostia, allo stabilimento La Vecchia Pineta, tra i bagnanti c' è un nonno che passeggia sull'arenile. «A me non danno fastidio, e non credo diano fastidio a nessuno, invece che fargli le multe dovrebbero fargli pagare le tasse». Dello stesso parere anche una ragazza intenta a prendere il primo sole: «a me piace lo shopping anche in spiaggia mi diverto, darei invece una multa a Salvini per ogni promessa che fa e non potrà mantenere». Anche a Santa Severa, tra gli scogli e l'arenile Jacopo, un ragazzo di trentacinque anni, che si gode il mare allo stabilimento Romeo: «è appena passato un ambulante che vende i teli da mare, anche loro debbono lavorare, io sono cresciuto a Fregene con gli ambulanti che vendono il cocco, i costumi, e i cappelli, mi sembra proprio un' esagerazione» invece per Arianna una ragazza che ha appena rifiutato un massaggio: «Io li boicotto da anni non voglio essere disturbata, soprattutto nelle spiagge private dove pago per entrare».