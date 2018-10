Mercoledì 10 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Spiacevole incidente (senza conseguenze) per Papa Francesco, caduto mentre tornava nella sua residenza, la Casa di Santa Marta. Il Pontefice tornava come al solito a piedi dai lavori del Sinodo per i giovani che si svolgono nell'aula Paolo VI ma, percorsi pochi metri, è inciampato ed è caduto a terra probabilmente a causa della pavimentazione sconnessa. Il Papa si è rialzato subito ed è tornato a casa e «sta bene» ha fatto sapere Greg Burke, portavoce del Vaticano.Intanto la tela diplomatica che pazientemente Bergoglio sta cucendo dà un altro frutto, inaspettato fino a poco tempo fa. Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha invitato Papa Francesco a recarsi in visita a Pyongyang, annunciando che lo accoglierà con grande calore. L'offerta del leader nordcoreano a Francesco è arrivata tramite la Corea del Sud, il cui presidente Moon Jae-in sarà in Europa la prossima settimana.Un invito a sorpresa se si considera che Vaticano e Corea del nord non hanno rapporti diplomatici. Si tratta del primo invito di un leader nordcoreano a un pontefice dal 2000, quando il padre di Kim, Kim Jong Il, invitò Giovanni Paolo II, ma la visita non si realizzò mai. (M.Oss.)