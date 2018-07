Venerdì 27 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Spettacoli di circo e giocolerie. Fino al 5 agosto, il sabato e la domenica alle 17,30 e alle 19, sulla Terrazza del Centro Commerciale Romaest si tiene il Romaest Circus, una serie di spettacoli circensi dedicati alla giocoleria, alla comicità e alle acrobazie. Per grandi e piccini. Ad ingresso gratuito. Ad accompagnare ogni spettacolo, simpatici clown regaleranno ai piccoli spettatori, zucchero filato e palloncini. Domani in scena Mago Tito con le sue apparizioni di strabilianti animali, foulard, incredibili gag e bacchette magiche. Domenica Fulminato in elettrosciow!!! Un mix di giocoleria ed equilibrismo, un numero di escatologia con tanto di lancio finale di coltelli. Sabato 4 agosto, Mago Paolo Bubbles Show. Lo spettacolo di bolle di sapone con la partecipazione interattiva del pubblico. Domenica 5 agosto, Magie per i 7 Mari di Mago Gigi. Nelle vesti di pirata, Capitan Gigi Speciale affronterà diverse prove per diventare Comandante di una ciurma. Tra torce infuocate, spade, forzieri e addestrati.(F.Pic.)riproduzione riservata ®Centro commerciale RomaEst, GRA uscita 14 15 Autostrada A24 uscita Ponte di Nona Roma Lunghezza.