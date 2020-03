Spesa e medicine a domicilio, da oggi c'è Taxi Amico

Lorena Loiacono

La spesa, il pranzo da mettere in tavola e le medicine. Sono questi i beni di prima necessità a cui nessuno deve rinunciare. Roma, in attesa del picco e nel rispetto delle ordinanze, mette in campo una rete di assistenza per aiutare chi, da solo, non ce la fa.

QUATTRO RUOTE. Scendono in campo i taxi che, gratuitamente, si mettono al servizio delle fasce più deboli: l'iniziativa Taxi Amico, promossa dalla cooperativa Prontotaxi 066645, schiera a partire da oggi 50 volontari che - con il loro taxi bianco - andranno a prendere pacchi spesa e di farmaci per consegnarli alle persone anziane o impossibilitate a muoversi. Basterà chiamare il numero del Prontotaxi da lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle18, per organizzare la consegna. Il servizio è gratuito, fermo restando che il tassista non può pagare la merce neanche per conto terzi: si limita, ovviamente, al trasporto. «Per noi tassisti spiega Maura Tirillò, una degli amministratori di Prontotaxi è importante far muovere le ruote e in questi giorni purtroppo siamo tutti fermi. Hanno aderito subito 50 taxi,, mettendosi a disposizione per 3 ore al giorno. Pensiamo di poter aiutare almeno 100 romani ogni giorno tra over 65 e persone in difficoltà. Il servizio di presa e di consegna deve restare nello stesso quadrante e consegneremo i pacchi su strada. Non entriamo nelle case, per la sicurezza di tutti».

SUPERMERCATI. Resta attivo anche il servizio di consegna a domicilio della spesa tramite la grande distribuzione di supermercati come Conad, Coop, Carrefour e Pam anche se potrebbero presentarsi ritardi nei giorni di consegna.

CIBI COTTI. Non solo, per chi dovesse avere difficoltà a preparare i pasti in casa o semplicemente volesse una cena diversa dal solito, ci sono su Roma centinaia di ristoranti che consegnano a domicilio: Il servizio - spiega Fipe Confcommercio Roma - da quando è iniziata l'emergenza ha registrato un incremento di adesione di almeno 300 nuovi ristoranti.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Marzo 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA