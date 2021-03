Speranza: «Sono ottimista per l'estate ma ora dobbiamo frenare le varianti»

«Per l'estate sono ottimista, sono stato sempre quello più duro e realista, ma ora ci sono le ragioni per guardare con più fiducia alle prossime settimane. Questo però è ancora un momento difficile, dobbiamo conservare tutte le precauzioni ma con il passare delle settimane la situazione andrà gradualmente a migliorare, e già in primavera e poi nel corso dell'estate vedremo un miglioramento significativo. Ma non ci sarà un momento X, sarà un percorso graduale». Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza intervenuto a Domenica In.

Le attuali restrizioni - ha sottolineato il ministro - sono legate soprattutto al diffondersi delle varianti, «in modo particolare della variante inglese, che ha una capacità di diffusione più significativa. I nostri scienziati, l'Iss, hanno segnalato che si diffonde con io 35-40% di velocità in più». Su AstaZeneca - ha poi aggiunto Speranza - «stiamo monitorando ora dopo ora e la risposta è buona». E riguardo alla candidatura a Nobel per la pace dei sanitari italiani, il ministro ha sottolineato: «Sono donne e uomini del nostro servizio sanitario nazionale, persone che hanno fatto il loro lavoro dalla mattina alla sera senza risparmiarsi mai e continuano a farlo».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Marzo 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA