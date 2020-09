Speranza: «Italia autosufficiente: 30 milioni di mascherine al giorno»

«Da parte dello Stato il problema di fondo relativo alla disponibilità di mascherine è un problema che è stato affrontato e superato». Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza al question time alla Camera. «Tutte le regioni hanno fatto uno sforzo enorme, così come la protezione civile, ma la produzione di dispositivi come le mascherine è stata negli anni delocalizzata in altre aree del mondo e tutti i Paesi si sono trovati in difficoltà, ma oggi l'Italia - ha rilevato - non è più in balia di un mercato internazionale perché ha messo in campo una produzione pubblica con 30 milioni mascherine al giorno». «Questa è la risposta dello Stato che ci mette al riparo da tutte le intemperie di febbraio e marzo». Rispetto poi «a presunte relazioni di singole aziende con organizzazioni malavitose - ha aggiunto - non posso che esprimere la massime fiducia verso gli organi inquirenti».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Settembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA