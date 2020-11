Speranza: «Curva stabile, il picco entro una settimana»

«Gli esperti del Comitato tecnico scientifico icono che la curva dei contagi si va stabilizzando, anche se il picco dovrebbe essere tra 7 giorni», dice il ministro Speranza. Sono altri 27.354 i casi positivi al coronavirus registrati ieri. Meno rispetto a domenica ma, a fronte del calo dei tamponi post weekend, circa duemila in più rispetto a lunedì scorso. Sono altri 504 invece i decessi contro i 356 di una settimana fa. In crescita sia il rapporto tra positivi e casi testati (arrivato al 30%) che il rapporto tra positivi e tamponi totali che sfiora il 18%. Negli ospedali sale ancora il numero di letti occupati in terapia intensiva a quota 3.492 (+70) e dei ricoverati in altri reparti che è di 32.536 (+489). Le persone in isolamento domiciliare sono 681.756 (4.735 in più) mentre si registra un vero e proprio boom di guariti (27.354 in più in un solo giorno) che ha tenuto più basso l'aumento delle persone attualmente positive che ora è di 717.784 (+ 5.294). La Lombardia si conferma ancora la regione con più contagi giornalieri (ieri 4.128) seguita dalla Campania con quattromila nuovi positivi e dal Piemonte con 3.476. Restano sopra quota duemila al giorno Emilia Romagna, Lazio e Toscana.(S. Pie.)



