Spelacchio, domenica l'accensione

È prevista per il pomeriggio di domenica 8 dicembre l'accensione delle luminarie dell'albero di Natale di Roma a piazza Venezia. All'inaugurazione dell'illuminazione di Spelacchio alle 19 sarà presente oltre alla sindaca Virginia Raggi anche Stefano Donnarumma, ad di Acea, e Francesca Carotti, responsabile comunicazione Corporate Italia di Netflix. Nel frattempo sui social Raggi risponde all'account Twitter di Spelacchio così: «Spelacchio anche noi non vediamo l'ora! Ci vediamo l'8 dicembre a piazza Venezia per illuminare il magico Natale di Roma!».

Ma ieri è stata la volta dell'accensione delle luci su una delle vie più belle di Roma: a via Margutta, ieri pomeriggio, c'è stato un vero e proprio Cristhmas party. A promuovere l'evento è stato Alberto Moncada, titolare di Emme Restaurant (via Margutta 19) e presidente dell'Associazione internazionale Via Margutta, che riunisce tutti gli operatori economici, commerciali e gli artigiani che si affacciano sulla via dell'arte e del cinema.

L'allestimento delle luci è stato realizzato grazie al contributo economico di tutti gli associati e di molti residenti in via Margutta. È il terzo anno che Alberto Moncada, esponente della hotellerie di prestigio a Roma, organizza l'evento del Christmas party in concomitanza con l'accensione delle luci su strada.

Giovedì 5 Dicembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA