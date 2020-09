Spedizione punitiva contro Willy, 21 anni: ucciso a pugni e calci davanti al pub

Emilio Orlando

In quattro lo hanno circondato e pestato a calci e pugni, poi sono scappati a bordo di due auto di grossa cilindrata. Il branco l'ha ritenuto colpevole di aver difeso un suo amico, che ha sua volta era picchiato probabilmente dagli stessi aguzzini. Ma il cuore del 21enne Willy Monteiro Duarte, originario delle isole di Capoverde ma nato in Italia, ha smesso di battere in ospedale per un'emorragia interna provocata dai violenti colpi ricevuti dai suoi aggressori, conosciuti come ragazzi aggressivi e tracotanti. La rssa scoppiata domenica notte, a Colleferro, una cittadina di ventuno mila abitanti distante cinquanta chilometri dalla Capitale, finita in tragedia. Il pestaggio è avvenuto davanti ad un pub del centro storico, ritrovo di giovani della zona durante la movida del week end. Le indagini dei carabinieri, coordinati dalla procura della Repubblica, grazie al racconto di alcuni testimoni ed all'esame delle telecamere di videosorveglianza hanno ricostruito le fasi della rissa sfociata in omicidio ed identificato i quattro responsabili. In manette sono finiti i fratelli Marco e Gabriele Bianchi (pugili dilettanti), Francesco Belleggia e Mario Pincarelli, tutti di età compresa tra i 22 ed i 26 anni: dovranno rispondere del reato di omicidio preterintenzionale. La procura sta valutando anche l'aggravante dell'odio razziale. La vittima, residente a Paliano nella provincia di Frosinone lavorava come aiuto cuoco in un hotel poco distante dove era benvoluto ed apprezzato da tutti per la sua educazione e la serietà sul lavoro. L'episodio ha scatenato reazioni nel mondo politico nazionale e locale: «Non si può morire così, a 21 anni, con tutta la vita davanti» ha commentato su Facebook del presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. L'omicidio ricorda una vicenda analoga avvenuta nel 2017 ad Alatri, un centro poco distante: qui venne ucciso a calci pugni, sempre davanti ad un pub, il ventenne Emanuele Morganti.

