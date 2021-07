Spears al giudice: «Liberatemi, denuncio mio padre per abusi»

Forte di un nuovo avvocato, la voce a tratti rotta dall'emozione, Britney Spears è tornata a parlare davanti alla Superior Court di Los Angeles chiedendo di essere liberata dalla «prigione dorata» che da 13 anni le impedisce di condurre una vita autonoma: «Voglio far causa a mio padre per abusi nella tutela», ha detto la popstar, a volte interrotta dalle lacrime: «Voglio un'inchiesta su di lui», ha aggiunto. E sempre rivolgendosi alla giudice Brenda Penny che sta esaminando il caso, ha detto di aver avuto spesso paura che i suoi tutori stessero cercando di ucciderla obbligandola ad assumere farmaci. Nel 2008 Britney era stata messa sotto tutela dopo due clamorosi e pubblici episodi di crollo mentale.

Finita l'udienza, la cantante ha ringraziato i fan su Instagram adottando per la prima volta l'hashtag #FreeBritney attorno al quale si sono radunati i suoi sostenitori, alcuni famosi come Miley Cyrus e Ariana Grande.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Luglio 2021, 05:01

