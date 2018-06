Sparo nello studio muore un paziente

Mercoledì 6 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Davide Manlio RuffoloIncredibile tragedia a Colli Aniene dove, nello studio medico di viale Palmiro Togliatti 1640, un paziente in attesa del proprio turno è stato raggiunto e freddato dal colpo di pistola esploso, sembra accidentalmente, da una guardia giurata. Il quarantenne vigilantes è stato arrestato con l'accusa di omicidio colposo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, quest'ultima effettuata dai carabinieri di Montesacro, si trovava nella stanza con il proprio medico curante per una visita di routine. Proprio nel tardo pomeriggio di ieri, il quarantenne si stava sottoponendo alle pratiche necessarie per il rinnovo del porto d'armi. Qui qualcosa sarebbe andato in modo terribilmente storto e per cause che tutt'ora sono oggetto d'indagine.Quel che si sa è che l'uomo ha estratto la pistola per mostrarla al dottore. Forse un gesto maldestro e il dito è scivolato sul grilletto facendo partire il micidiale proiettile che prima trapassava la parete di cartongesso che separava lo studio dalla sala d'attesa, poi centrava in pieno il sessantottenne Gaetano Randazzo che era in attesa del proprio turno. L'uomo cadeva immediatamente a terra mentre i presenti, dopo un primo momento di totale smarrimento, urlando davano il via ad un fuggi fuggi generale. Nel frattempo il medico, resosi subito conto di quanto fosse accaduto al di là della propria porta, raggiungeva l'uomo trovandolo riverso in una pozza di sangue. Immediatamente tentava di fare il possibile per salvare la vita del sessantottenne che, però, dopo poco spirava. Avvisati gli operatori del 112, sul posto si precipitava una volante dei carabinieri che arrivata nello studio medico si trovava davanti la scena raccapricciante a cui ora stanno cercando di dare una spiegazione.Al momento i militari di Montesacro e del Nucleo investigativo di via in Selci, pur non scartando alcuna ipotesi investigativa, propenderebbero per la tragica fatalità ma restano ancora dei dubbi sulla dinamica dell'incidente. In particolare come mai la pistola fosse stata estratta e perché non fosse inserita la sicura. Per questo il vigilantes è stata fermato e, assieme al dottore e ad alcuni testimoni, è stato sentito in caserma. Non solo, già oggi il pm Pierluigi Cipolla e il procuratore aggiunto Nunzia D'Elia potrebbero richiedere una perizia balistica e l'esame autoptico della salma per chiarire tutti i dubbi.