Sparò al ghanese a Termini: indagato l'agente

Eccesso colposo nell'uso legittimo delle armi. Con quest'accusa, il poliziotto che sabato sera ha sparato al cittadino ghanese armato di coltello è stato indagato - come atto dovuto - dalla procura di Roma. L'agente, in servizio alla polizia ferroviaria, ha sparato all'uomo un colpo di pistola alla gamba mentre questi cercava di accoltellare i poliziotti che lo invitavano alla calma. L'episodio è avvenuto in via Marsala.

Sotto la lente d'ingrandimento del procuratore aggiunto Nunzia D'Elia e del pubblico ministero Nadia Plastina, il video, girato da alcuni passanti, nel quale si vede lo straniero dare in escandescenza con il pugnale in mano e l'agente fare fuoco.

Al vaglio delle indagini anche l'audio delle riprese dove si sente un altro poliziotto che dice al collega di sparare. «Dovrà pagarsi pure gli avvocati, mentre il migrante avrà il gratuito patrocinio», accusa Domenico Pianese del sindacato Coisp. (E. Orl.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Giugno 2021, 05:01

