Spariscono i nomi di due strade e un largo di Roma prima intitolate ad Arturo Donaggio ed Edoardo Zavattari, firmatari del Manifesto della Razza. La sindaca Virginia Raggi ha presentato insieme con studenti romani e con la comunità ebraica la reintitolazione delle vie al medico Mario Carrara, alla fisica Nella Mortara e alla zoologa Enrica Calabresi. I tre nuovi intestatari sono scienziati che si opposero e furono vittime di discriminazioni razziali durante il regime fascista.

Si è svolta ieri mattina la cerimonia conclusiva del percorso partecipativo, avviato un anno fa in occasione dell'ottantesimo anniversario delle leggi razziali, che ha portato l'amministrazione, insieme agli studenti e ai cittadini dei Municipi interessati a scegliere il cambiamento delle denominazioni. Nel Municipio XIV via Donaggio diventa ora via Mario Carrara, largo Donaggio diventa largo Nella Mortara, mentre nel IX Municipio via Zavattari si chiamerà via Enrica Calabresi.

Venerdì 22 Novembre 2019, 05:01

