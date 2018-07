Spari sulla bimba rom «Ho modificato l'arma»

Venerdì 27 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Davide M. Ruffolo«Lo ammetto, ho modificato la pistola ad aria compressa per renderla più potente». Questo quanto avrebbe affermato il 59enne italiano agli inquirenti che stanno indagando sul ferimento alla schiena di una bambina rom di appena 14 mesi, raggiunta da un colpo di pistola ad aria compressa esploso da un balcone in zona Centocelle. La modifica effettuata sull'arma, riferiscono gli investigatori, sarebbe consistita nell'allentamento di una vite che regola la potenza dell'arma.La sparatoria è avvenuta martedì scorso quando la madre della bimba passeggiava come nulla fosse in via Palmiro Togliatti. Ad un certo punto la donna avrebbe avvertito un boato e poco dopo avrebbe visto colare del sangue dalla schiena della figlia che teneva in braccio. Subito resasi conto della gravità dell'accaduto, la bambina veniva portata prima all'ospedale Sandro Pertini, poi al Bambino Gesù, dove veniva sottoposta ad un lungo e delicatissimo intervento chirurgico grazie al quale i medici riuscivano ad estrarre un piccolo corpo estraneo: un piombino in uso con pistole ad aria compressa. Sul caso indagano i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale, coordinati dal procuratore aggiunto Nunzia D'Elia, che in poche ore riuscivano ad individuare l'autore del folle gesto. Ai militari l'uomo avrebbe confidato «stavo provando la pistola e avevo sparato in aria ma per errore ho colpito quella famiglia».L'arma, sempre secondo l'indagato, sarebbe stata acquistata circa un anno fa a San Marino. Una vicenda che è stata commentata ieri, durante la cerimonia del Ventaglio al Quirinale, dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: «L'Italia non può somigliare a un far west dove un tale compra un fucile e spara dal balcone ferendo una bambina di un anno, rovinandone la salute e il futuro. Questa è barbarie e deve suscitare indignazione».riproduzione riservata ®