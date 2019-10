«Sparatoria davanti allo Sheraton» È giallo in via delle Tre Fontane

Emilio Orlando

«Due persone in sella ad uno scooter, hanno sparato contro una macchina sulla Cristoforo Colombo, all'altezza di via delle Tre Fontane, vicino all'hotel Sheraton». È allarme dato alla polizia da due testimoni oculari, che ieri mattina, venti minuti prima di mezzogiorno hanno raccontato agli agenti di una scena degna del migliore film poliziesco anni 70 a cui avevano assistito poco prima.

È giallo su un probabile regolamento di conti avvenuto in strada, dove non è stata trovata traccia né del ferito né del mezzo crivellato di colpi. Sulla scena del presunto crimine, i detective del commissariato Esposizione ed i poliziotti del reparto volante hanno trovato alcune schegge e pezzi di vetro in frantumi appartenuti probabilmente al deflettore o al parabrezza di una macchina. Nessuna traccia di sangue sull'asfalto o bossoli sono stati repertati dalla polizia scientifica. I due testimoni, un tassista ed un automobilista, sono stati ascoltati per ore dagli investigatori, nel tentativo di ricostruire quando era presumibilmente accaduto ed i loro racconti sono ora al vaglio della squadra mobile, che sta esaminando i filmati delle telecamere di videosorveglianza e passando al setaccio gli ospedali e le cliniche della zona per trovare l'eventuale vittima dell' agguato, che con molta probabilità è riuscita fuggire ed a salvarsi dai killer.

La prima segnalazione dei colpi d'arma da fuoco è arrivata alla polizia di Fiumicino, da parte di un Ncc che stava passando sull' autostrada ed avrebbe visto chiaramente due individui sparare contro una macchina. «Sparavano in corsa verso le macchine in via delle Tre Fontane». Così un altro testimone che si è aggiunto ai due ha raccontato agli inquirenti quando aveva visto. Le ipotesi al vaglio degli inquirenti sono numerose, dalla lite per motivi di viabilità, sfociata in sparatoria ad un episodio criminale ancora da decifrare.

La zona dove sarebbe avvenuto l' agguato si trova vicino tra il Trullo, la Magliana ed a pochi chilometri da Spinaceto. Alla Magliana agli inizi di gennaio venne assassinato a colpi di pistola in via Castiglion Fibocchi, il trentaquattrenne Andrea Gioacchini. Un omicidio ancora irrisolto.

Martedì 22 Ottobre 2019, 05:01

