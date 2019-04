Sparatoria davanti al bar gambizzati in pieno giorno

Emilio Orlando

Far west al Tuscolano in mezzo alla gente. La Roma criminale a mano armata si risveglia dopo mesi di tregua apparente. A tre mesi dall'omicidio di Andrea Giacchini, ucciso ai primi di gennaio in via Castiglion Fibocchi alla Magliana davanti ad un asilo, ieri pomeriggio una duplice gambizzazione è avvenuta intorno alle quindici nel cuore del quartiere Don Bosco a Cinecittà. Due sicari con il volto coperto da un casco integrale nero in sella ad uno scooter si sono avvicinati ai tavolini di un bar. Accanto ai due bersagli dei killer c'erano anche due ragazzi di quindici e dieci anni. Quello che sedeva dietro al guidatore è sceso e, dopo essere salito sul marciapiede con una rivoltella in mano, ha sparato sei colpi ferendo i due amici che stavano parlando. Le vittime del sanguinoso agguato, avvenuto a via Flavio Stilicone davanti al Petit Bar sono due pregiudicati: Mauro Gizzi, di sessantasei anni, e Maurizio Salvucci di cinquantuno, entrambi con precedenti per narcotraffico e molto conosciuti nella zona. «Sembrava di vedere un film di malavita commenta un operaio che stava facendo dei lavori di ristrutturazione in un supermercato davanti alla scena del crimine dal motorino è sceso un ragazzo che sembrava avere una trentina d'anni, che brandiva un'arma in mano ed ha cominciato a sparare all'impazzata».

Le indagini dei carabinieri della compagnia Casilina e del nucleo investigativo di Via in Selci, si sono dirette da subito verso l'ambito della malavita locale affiliata ai clan criminali della Camorra. La zona infatti, secondo importanti inchieste giudiziarie, è storicamente in mano ai Senese ed alla famiglia Cola, che gestisce parte dello spaccio. «Erano seduti davanti al mio bar racconta Fabio Eleuteri, titolare del Petit Bar. Ho sentito gli spari e sono corso a soccorrerli. A quello che sanguinava dalla gamba gli ho stretto una busta a mo' di laccio emostatico per evitare che morisse dissanguato in attesta dell'autoambulanza».

I carabinieri hanno trovato per strada, vicino a dove si è consumato l'agguato, sei bossoli di un micidiale calibro militare, utilizzato in passato dalle forze armate dei paesi dell'Est, esplosi con una pistola semiautomatica Makarov o Zastava. Nel far west del degrado che è diventata la Roma a Cinque Stelle della Raggi, anche la criminalità si sente autorizzata a tornare a spadroneggiare per le strade di una città abbandonata ha dichiarato con un tweet Luciano Nobili, deputato del Partito democratico qualche ora dopo l'agguato».

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA