SPARATORIA ALL'AXA

Enrico Chillè«Chi sa, parli. Lo faccia per senso di giustizia verso una persona innocente e verso dei genitori che hanno fatto tanti sacrifici per tenere i figli lontani dalla strada e da tante brutte situazioni. Una vicenda del genere è inaccettabile nel 2019 e in una capitale europea». È disperato l'appello del papà di Manuel Bortuzzo, il 19enne ferito nella sparatoria avvenuta all'Axa nella notte tra sabato e domenica.Il giovane nuotatore, originario di Treviso, era giunto nella Capitale solo pochi mesi fa per allenarsi con il team del Centro Olimpico di Roma. Il padre, Franco Bortuzzo, ancora sconvolto, ha commentato con comprensibile durezza l'accaduto dai corridoi dell'ospedale San Camillo, dove il figlio è ricoverato in seguito alla sparatoria: «Ho quattro figli, tutti nuotatori, e ho fatto tanti sacrifici per tenerli lontani dalla strada. Poi succede che Manuel va Roma e viene ferito in strada, a colpi di arma da fuoco: è qualcosa di incredibile, nel 2019. Mio figlio si è trovato semplicemente nel posto sbagliato, al momento sbagliato. A Roma c'è un grave problema di sicurezza: a Treviso una cosa del genere non sarebbe mai accaduta, semplicemente perché non ci sono mai state sparatorie e agguati in strada. Non sono solo preoccupato per la salute di mio figlio, ma sono davvero sconvolto e spiazzato da quello che è successo in questa città».Franco Bortuzzo, oltre a Manuel, ha altri tre figli: «Ho sempre fatto tanti sacrifici per far sì che potessero concentrarsi ed eccellere nell'attività sportiva. L'approdo a Roma era una grandissima opportunità per Manuel, ma ora rischia di trasformarsi in un dramma. Spero davvero che mio figlio possa riprendersi e tornare a nuotare, come ha sempre fatto da quando era piccolo. Resto però certo di una cosa: è inaccettabile che in una città come Roma, nel 2019, un ragazzo possa essere ferito in strada per uno scambio di persona. Anche per questo, rinnovo il mio appello: chi ha visto, o sa qualcosa, lo riferisca alle forze dell'ordine. Lo chiedo come favore personale e anche perché venga fatta giustizia: non è accettabile che chi spara all'impazzata, a bordo di un motorino e contro una persona innocente, resti impunito».Intanto, Manuel ha ricevuto anche la visita di Paolo Barelli, presidente della Federnuoto: «La prognosi resterà riservata nei prossimi giorni, noi gli siamo molto vicini perché si tratta di un innocente colpito in un contesto di violenza».