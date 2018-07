Sparano contro casa di un giornalista del Gazzettino

Martedì 17 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Cinque colpi di pistola contro le finestre di casa, in piena notte. Un attentato in stile mafioso per il giornalista del Gazzettino Ario Gervasutti, svegliato di soprassato insieme alla famiglia dai proiettili sparati da uno sconosciuto poco oltre il cancello della sua casa, nel quartiere Chiesanuova, a Padova. Tre dei cinque colpi, indirizzati dal basso verso l'alto, si sono conficcati nella camera da letto del figlio più giovane (uno sull'armadio); gli altri due sul muro esterno dell'abitazione. Gervasutti, che per 7 anni ha diretto il Giornale di Vicenza prima di rientrare nel 2016 al Gazzettino nell'ufficio centrale, è incredulo e afferma di non aver mai ricevuto minacce recentemente. I carabinieri sono alla caccia di un movente. Nessuno è rimasto ferito, ma lo spavento per il cronista e per la sua famiglia è stato forte. Il fatto è avvenuto poco prima delle 2 della scorsa notte, mentre fuori infuriava un temporale. L'attentato è stato subito condannato dal vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro dell'Interno Matteo Salvini, il quale ha garantito che sarà fatta chiarezza. «Un abbraccio al giornalista e l'impegno ad individuare i vigliacchi responsabili dell'infame gesto», ha scritto su Twitter da Mosca.