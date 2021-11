Spara e uccide la moglie e poi aspetta sul divano con il fucile

Emilio Orlando

Un colpo d'arma da fuoco letale, nonostante in casa ci fosse la badante. Quando gli agenti sono entrati nell'appartamento di via Giulio Minervini, a Ostia Antica, hanno trovato Mauro Piunti, 79 anni, vetraio in pensione, seduto sul divano con un fucile in mano. Accanto a lui il corpo di sua moglie, Elena Di Mauro, 77 anni, riverso nel letto, in una pozza di sangue.

L'ennesimo femminicidio è avvenuto ieri alle ore 13.30, nel silenzio della stradina residenziale fatta di villette a schiera e giardini, a poche centinaia di metri dal Parco Archeologico. Il movente, al momento, è qncora al vaglio degli inquirenti, che stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita della vittima per capire se i coniugi avessero litigato per qualche motivo anche futile oppure, peggio ancora, se Mauro Piunti possa aver deciso lucidamente di commettere il terribile omicidio di sua moglie.

Certo è che le ultime settimane della coppia erano state abbastanza difficili, a causa delle condizioni di salute di Elena, operata pochi giorni fa al ginocchio e costretta dunque a stare a letto. Suo marito Mauro, nonostante l'avanzata età, si era dato da fare per assisterla: comunque non era da solo, perché aveva l'aiuto di una badante. È stata lei a chiamare la polizia. Forse approfittando anche di una momentanea assenza della doinna addetta all'assistente, il 79enne ha imbracciato il fucile (che deteneva regolarmente) e ha esploso due pallottole, una delle quali ha colpito in pieno l'anziana stesa nel letto, uccidendola sul colpo. Poi l'uxoricida si è seduto sul divano, in stato confusionale.

Ed è così che sono stati trovati i coniugi e la badante accorsa subito dopo gli spari.

Gli agenti della Polizia di Stato del X Distretto Lido sono intervenuti dopo l'allarme e hanno immediatamente sigillato la scena del crimine, dove la Scientifica ha svolto i rilievi. Piunti è stato fermato con l'accusa di omicidio volontario. Quando gli agenti l'hanno ammanettato, è stato necessario sottrarlo a un tentato linciaggio da parte dei figli.

