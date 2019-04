Spara ai ladri, indagato per eccesso di difesa

A tre giorni dal tentato furto nella sua abitazione alle porte di Roma Andrea Pulone, il 29enne che venerdì sera a Monterotondo ha sparato diversi colpi di pistola per mettere in fuga i ladri ferendo un 16enne di origini albanesi, è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Tivoli per eccesso colposo di legittima difesa. «Siamo in presenza di un atto dovuto e compiuto a tutela dell'indagato» ha sottolineato il procuratore capo di Tivoli, Francesco Menditto. Gli inquirenti hanno disposto inoltre una serie di consulenze tecniche per ricostruire con esattezza cosa è accaduto in quella casa.

Durante i rilievi effettuati nei giorni scorsi dai carabinieri sono state già isolate tracce di sangue in giardino ed è stato sequestrato un piede di porco utilizzato per scardinare la porta finestra. Pulone quella sera, dopo aver contattato il 112, ha raccontato di aver sorpreso i ladri nel salone e che uno di loro aveva una spranga. Ha detto di aver sparato più colpi e di non essersi accorto di aver ferito qualcuno. Il ragazzo, che risulta candidato assieme alla madre nella lista civica Voglio vivere così che appoggerà il candidato sindaco di centrosinistra Riccardo Varone (Pd) alle prossime elezioni comunali a Monterotondo, ricordando quegli istanti commentava: «Nel momento in cui una persona purtroppo intraprende un percorso di vita dedito al crimine è quella stessa persona a mettere in pericolo la sua vita. Se non fosse entrato nella proprietà tutto questo non sarebbe successo». E a chi gli faceva notare che erano parole simili a quelle utilizzate dal ministro Salvini lui replicava: «Magari lui lo dice in maniera più colorita però il discorso è quello». E ieri Salvini è intervenuto al programma Povera Patria su Rai2 raccontando «ho chiamato Andrea, gli ho detto che io ci sono da ministro, da italiano, per qualunque necessità».

Intanto proseguono le indagini dei carabinieri di Monterotondo per dare un volto ai tre componenti della banda di ladri che erano con il 16enne rimasto poi ferito. L'auto utilizzata per il colpo e per scaricare il complice ferito davanti al pronto soccorso del policlinico Gemelli è stata ritrovata. Si tratta di un veicolo a noleggio. Nel frattempo sembrano migliorare le condizioni del ragazzo ferito, operato d'urgenza all'addome: è stato trasferito dalla terapia intensiva al reparto. (M. Lan.)

