Giovedì 14 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Spandau BalletATLANTICO LIVELa storica band degli anni Ottanta (25 milioni di dischi venduti, 23 singoli in hit parade) si ripresenta alla ribalta con tre date italiane: a Roma il 24/10. Alla formazione iniziale - Gary e Martin Kamp, John Keeble, Steve Norman - si aggiunge un nuovo cantante, Ross William Wild, al posto di Tony Hadley.Biglietti 30 euro+dp, prevenite da oggi alle ore 9 su ticketone e prevendite autorizzate da lunedì ore 9, info www.vivoconcerti.comDe André annullatoROCK IN ROMAA causa di un problema alle corde vocali, Cristiano DeAndré ha sospeso il tour: iIl concerto del 5 luglio all'Ippodromo delle Capannelle è stato annullato. Il rimborso dei bigliettI con diritti di prevendita per questa data potrà essere richiesto a partire da oggi ed entro, non oltre, venerdì 20 luglio su Ticketone, Box Office Lazio, Etes.Info www.the-base.itwww.rockinroma.comSegni UrbaniRIVOLTA DAL 1956Le opere dell'artista Edelweiss Molina offrono una riflessione sul rapporto complementare che si crea tra arte e spazioabitativo: da un lato l'opera d'arte impreziosisce lo spazio in cui si colloca, dall'altro lo spazio, domestico o lavorativo, custodisce l'opera d'arte. La sua arte trova un'ideale collocazione nello spazio abitato, quasi comefosse ideata per essere da questo custoditaViale Carso 11-15a, inaugura oggi alle 18,30