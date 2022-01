Spalletti, Mario Rui e Malcuit con il Covid Juventus-Napoli a rischio rinvio per l'Asl

Enrico Sarzanini

Partire da dove aveva lasciato: Maurizio Sarri domani contro l'Empoli (14,30) allo stadio Olimpico va a caccia della terza vittoria di fila per iniziare il nuovo anno nel migliore dei modi. I tre punti sarebbero ideali prima del fatidico incontro con Lotito, inizialmente in programma a Natale e poi slittato, in cui metterà nero su bianco il rinnovo fino al 2025 con opzione 2026 e pianificherà il mercato presente (gennaio) e futuro (estate). I numeri sorridono ai biancocelesti che negli ultimi dieci anni non hanno quasi mai sbagliato la prima gara dell'anno collezionando ben 7 vittorie, due pareggi ed una sola sconfitta nel 2012 contro il Siena un pesante 4-0 con Reja in panchina. Nel girone di andata lo stadio Olimpico si è dimostrato un vero e proprio fortino (in 9 gare sei vittorie, due pareggi e una sola sconfitta), in questo ritorno il tecnico dovrà invertire la tendenza se vorrà puntare ad un posto in Europa magari quella che conta. I numeri dell'allenatore, però, non aiutano ad immaginare il possibile cammino della Lazio nel girone di ritorno: migliorato il rendimento quando era all'Empoli ed una volta con il Napoli, sempre in azzurro ne fece uno identico ed un altro peggiore così come nell'unico anno con la Juventus.

Luiz Felipe: la prossima settimana l'atteso incontro per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno: tra domanda e offerta ballano 500mila euro una forbice colmabile ma servirà buona volontà da parte di tutti. Occhio all'Inter che si vuole inserire. Prima cessione ufficiale: Escalante finisce in prestito all'Alaves.



Mercoledì 5 Gennaio 2022

