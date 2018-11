Spalletti: «La mia Inter vale già il Barcellona»

Martedì 6 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessio AgnelliMILANO - «Il Barcellona un punto di riferimento per tutti. Serve il 100% per vincere e dimostrare che possiamo giocarcela con chiunque». Una partita perfetta, per proseguire nel processo di crescita «iniziato un anno e mezzo fa» anche al cospetto di Messi e compagni, «i migliori in assoluto e il livello più alto di difficoltà nel gioco del calcio».L'impresa sarebbe di quelle epocali, e da bollino rosso negli annali. Ma il messaggio di Luciano Spalletti alla sua Inter è chiaro e inequivocabile: «Vediamo se effettivamente ce la possiamo giocare anche con le grandi d'Europa - ha proseguito il nocchiero toscano in conferenza -. Abbiamo sempre detto che possiamo giocare alla pari con tutti, no? Quindi dimostriamolo anche contro un Barcellona attrezzato per vincere la Champions. Questa è una partita che ti può dare il lasciapassare per confrontarti con tutte. Sono i migliori, ma il 100% può bastare per batterli. Dobbiamo eseguirlo».Stasera si giocherà in un Meazza esaurito in ogni ordine di posto. Un vantaggio, dopo Barcellona e il 2-0 incassato al Camp Nou subendo l'avversario. «È vero, non siamo riusciti a tenere il pallone a lungo una volta riconquistato, qui dobbiamo far meglio - ha chiosato Spalletti -. Nelle ultime gare siamo andati a rafforzare il concetto di tenere la palla noi, posizionandoci sul semicerchio della metà campo avversaria. Vogliamo stare lontani dalla nostra area e per farlo bisogna essere squadra, bravi a togliere il tempo di giocata agli avversari, portando pressioni continue». Quindi, sfidare il Barça sul suo terreno, «senza aspettare, perché è facile dire mi ammucchio e riparto, ma ci vogliono giocatori di gamba che fanno 100 metri di allungo e segnano a ogni occasione. La strada da seguire in realtà è quella del Barcellona».Ancora con il dubbio Messi, «ma con o senza non cambierebbe il nostro atteggiamento. Leo è il migliore, la ciliegina sulla torta per il Barça. Ma noi marchiamo gli spazi, non gli uomini». Tatticamente, sarà ancora 4-3-3 («È ripetibile) con Nainggolan nelle vesti di mezzala. «Il 1° posto nel girone? Presuntuoso parlarne, abbiamo una qualificazione tutta da guadagnare, saremmo felici di passare anche come secondi - ha concluso Spalletti -. L'Inter è in crescita continua e pronta a rapportarsi alla pari con tutte».Ex di giornata Keita, in ballottaggio con Politano per una maglia. «Darei tutto per segnare, conosco bene il Barcellona, ma in casa nostra possiamo vincere». Quindi Borja Valero, cresciuto nel Real. «Ci stiamo giocando la qualificazione agli ottavi, l'obiettivo è prendere punti per andare avanti».riproduzione riservata ®